Editoria, in Piemonte 2mila sottopagati

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Nel settore dell'editoria in Piemonte ci sono circa 2 mila lavoratori sottopagati e privi o quasi delle tutele che spettano ai giornalisti assunti. E' il quadro emerso nell'audizione a Palazzo Lascaris dei rappresentanti dell'Associazione Stampa Subalpina davanti alle commissioni Economia e Cultura del consiglio della Regione Piemonte. L'audizione, in seduta congiunta, era stata chiesta da Marco Grimaldi (Leu).

Il tema delle garanzie per i lavoratori si accompagna alla crisi dei giornali locali, in Piemonte diffusi in modo capillare in tutte le province: "Voci importanti del territorio, che faticano ad acquisire nuovi lettori - ha detto Stefano Tallia, segretario della Subalpina -. Non chiediamo finanziamenti a pioggia ma leggi che possano sostenere l'editoria e le iniziative innovative, che diano prospettive di futuro ai giornali e a chi ci lavora. I bandi regionali sono uno strumento importante ma andrebbero ripensati nell'ottica di stimolare percorsi virtuosi, anche a sostegno dei lavoratori".