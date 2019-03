Casa di Carità, sciopero lavoratori

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - I 300 lavoratori della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus del Piemonte si sono astenuti dal lavoro. Lo sciopero, indetto da Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola, si è svolto con un presidio davanti alla sede regionale della Fondazione a Torino. I sindacati hanno incontrato l'assessore regionale Gianna Pentenero che ha istituito un tavolo permanente di crisi. "La protesta - spiegano i sindacati - è dovuta alla crisi finanziaria che si protrae da tre anni, anche a causa del ritardo con cui le Amministrazioni erogano i finanziamenti per i corsi di formazione professionale. I sindacati lamentano continui ritardi nel pagamento degli stipendi a dipendenti, collaboratori e fornitori. I lavoratori, che vantano anche un credito per la mancata erogazione dei buoni pasto pari a circa 3 mila euro procapite, hanno chiesto l'intervento della Diocesi di Torino (presente nel cda) e un cambio del management". In assenza di risposte concrete i sindacati valuteranno ulteriori iniziative di mobilitazione.