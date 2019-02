Triennale Milano,partnership con Lavazza

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - La Triennale di Milano si aggiunge alle istituzioni culturali che collaborano con Lavazza. La nuova partnership è stata annunciata in occasione della presentazione della mostra 'La Nazione delle Piante', esposizione divulgativa scientifica di cui l'azienda torinese è main partner curata dallo studioso italiano Stefano Mancuso e dedicata all'intelligenza diffusa del mondo vegetale.

"Siamo orgogliosi di sostenere una delle massime istituzioni culturali italiane come la Triennale di Milano", dice Francesca Lavazza, board member dell'azienda, che parla di "partnership strategica perché - spiega - si inserisce con coerenza in un percorso di impegno nella promozione delle arti e dei luoghi dove la cultura prende vita".

La collaborazione "va nella direzione di un'arte positiva e sostenibile, non fine a se stessa, ma in grado di lasciare un segno e di ispirare le persone a un impegno diretto per la salvaguardia della Terra". Il connubio tra arte e natura vede da anni Lavazza tra i più convinti sostenitori.