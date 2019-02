Torino, al via sgombero campo nomadi

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - E' iniziato questa mattina, a Torino, lo sgombero dell'area di proprietà delle Poste Italiane occupata abusivamente da nomadi lungo la massicciata che costeggia la ferrovia in via Reiss Romoli, adiacente il centro di smistamento meccanizzato. L'insediamento, circa diecimila metri quadrati, si era progressivamente ingrandito negli anni.

"L'azione di progressivo e costante allontanamento degli occupanti, operata nelle scorse settimane senza alcuna tensione, ha consentito questa mattina - spiega l'assessore alla Sicurezza, Roberto Finardi - di cominciare le operazioni di cantierizzazione dell'area, lavoro che durerà alcuni giorni - considerata l'estensione dell'area - in vista della demolizione e della conseguente bonifica".

"A conclusione della bonifica - aggiunge Finardi -, le aree saranno destinate in parte a parcheggio e in parte a zona verde". Oltre ai responsabili di Poste italiane, a presidio dell'area, sono intervenuti i responsabili della Polizia Municipale e operatori dei Servizi sociali.