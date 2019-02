Reggia di Venaria, anno ricco di eventi

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Ci sarà una grande mostra su Leonardo alla Reggia di Venaria: è prevista in autunno ma le trattative sono ancora in corso. Arriveranno grandi opere e tra queste potrebbe esserci la Dama con l'ermellino. Quello con Leonardo è solo uno degli appuntamenti di un 2019 ricco di eventi e grandi mostre, in cui per la prima volta la Reggia non chiuderà mai. Nei giardini sarà presto collocato il Cavallo leonardesco immaginato dello scenografo premio Oscar Dante Ferretti alto quasi 12 metri.

Leonardo ma non solo. Ci saranno una grande mostra sull'Art Nouveau (17 aprile-26 gennaio 2020), una monografica del fotografo David LaChapelle (13 giugno-6 gennaio), la mostra sui Giardini d'Europa (5 luglio-20 ottobre). Il programma è stato illustrato da Mario Turetta, che dopo tre anni sta per lasciare la direzione, e dalla presidente Paola Zini. "Tante occasioni per visitare la Reggia e per ritornarci. Lascio un grande programma che l'eccezionale squadra della Reggia porterà avanti", ha detto Turetta tra gli applausi.