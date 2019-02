Ramazzotti apre tour a Torino il 2 marzo

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Parte il 2 marzo dal Pala Alpitour di Torino, con un concerto da tempo sold out, la parte italiana del tour mondiale di Eros Ramazzotti, iniziato il 17 e 18 febbraio all'Olympiahalle di Monaco di Baviera con un doppio sold out. Sono 90 le tappe in 32 paesi del mondo fino a dicembre, a pochi mesi dall'uscita del nuovo album Vita ce n'è e a ridosso della sua partecipazione in qualità di super ospite al 69 Festival di Sanremo. Una produzione internazionale che festeggia i 35 anni di carriera di Eros Ramazzotti, pensata per stupire e attrarre un pubblico di età ed estrazioni diverse.

Il concerto, che ha come tema l'auspicio di una buona vita, si apre sulle note di Vita ce n'è con l'immagine dell'albero della vita.