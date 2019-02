Piemonte celebra 100 anni nascita Coppi

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Mostre, spettacoli, escursioni in bicicletta, incontri, libri, arte e un recital, "L'affollata solitudine di un campione", al debutto a Castellania, paese natale di Fausto Coppi, e poi itinerante. Il Piemonte dedica un ricchissimo programma di iniziative per i 100 anni della nascita del Campionissimo. Sotto il titolo 'Storia di un campione. 100 anni di Fausto Coppi' nel manifesto disegnato dall'artista alessandrino Riccardo Guasco, si riconosceranno gli eventi in omaggio a un personaggio indimenticabile nella storia dell'Italia nel progetto curato dalla Regione Piemonte e realizzato dalla Fondazione Circolo dei Lettori e dal Teatro Stabile di Torino. Il cuore del programma soprattutto nei luoghi della vita di Coppi, tra Castellania Novi Ligure e Tortona, a Torino e dintorni e a Cuneo, scenario dell'impresa più celebre del 'Campionissimo', i 192 km di fuga nella tappa Cuneo-Pinerolo del Giro d'Italia 1949. La prima rappresentazione del reading teatrale si terrà il 13 maggio a Castellania.