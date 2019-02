Migliara al Museo Accorsi-Ometto

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - E' dedicata al pittore piemontese Giovanni Migliara la mostra della Fondazione Accorsi-Ometto, in programma fino al 16 giugno. Al centro della rassegna, curata da Sergio Rebora e in collaborazione con la Città di Alessandria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, uno dei temi centrali della ricerca dell'artista, quello del viaggio.

La mostra 'Gio.Migliara. Viaggio in Italia', in sette sezioni, comprende un centinaio di opere, tra dipinti a olio, acquarelli, tempere, disegni e sofisticati fixès sous verre (miniature a olio su seta applicata su vetro) e si avvale dell'apporto di due tra i nuclei collezionistici più significativi di opere di Migliara, quelli della Pinacoteca Civica di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, città di origine dell'artista. Molti i prestiti di raccolte private e di istituzioni, tra le quali Palazzo Madama, Palazzo Reale e la Galleria Sabauda di Torino, la Basilica di Superga, il Museo del Risorgimento e la Fondazione Cariplo di Milano.