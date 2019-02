Meteo: domina alta pressione, 25 gradi

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - L'anticiclone continua a dominare la scena meteorologica, portando temperature massime vicine ai 25 gradi in Piemonte. Caldo anche in montagna: 20.3 gradi oggi alle 13 a Entracque (Cuneo), 19 a Bardonecchia Prerichard; il termometro è salito a 7.3 gradi ai 3.272 metri di altitudine della Gran Vaudala tra Piemonte e Valle d'Aosta. Nei prossimi giorni il quadro meteorologico non dovrebbe cambiare. Solo con l'inizio della settima l'alta pressione dovrebbe ritirarsi ma Smi (Società Meteorologica Italiana) prevede, tra il 5 e il 10 marzo solo "piogge occasionali" e temperature in calo ma ancora miti, con massime attorno ai 15 gradi.