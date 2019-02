Importa droga canadese,arrestato ad Alba

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 27 FEB - Appena 0,6 grammi di 'Fentanyl', sufficienti però a realizzare un migliaio di singole dosi di droga. E' il sequestro eseguito ad Alba dai carabinieri, che hanno arrestato un uomo di 53 anni, italiano, per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La segnalazione ai militari di Alba è arrivata dalla polizia canadese: l'acquirente l'aveva ordinata nel paese americano tramite il 'dark web'. Una volta reperito il pacco contenente lo stupefacente, seguito dalla polizia canadese sino allo scalo di Milano Malpensa, i militari del Nucleo Investigativo, sostituendosi al postino, hanno simulato una normale consegna postale, arrestando l'acquirente.

Il Fentanyl è una droga poco diffusa in Italia, nota soprattutto in Nord America. È un potente analgesico oppioide sintetico, cento volte più potente della morfina e cinquanta volte l'eroina. La dose letale per l'uomo è stata quantificata in 2 o 3 microgrammi, l'equivalente di quattro granelli di sale fino.