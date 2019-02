Droga e prostituzione, 5 arresti ad Asti

(ANSA) - ASTI, 27 FEB - Venticinquemila euro per raggiungere l'Italia, con la promessa di un lavoro e di una vita migliore, attraverso il deserto e poi su un gommone. Per ripagare il debito una nigeriana di 22 anni è stata costretta a prostituirsi in strada per mesi, fino a quando è riuscita a fuggire e a denunciare tutto ai carabinieri di Asti, che hanno arrestato la sua aguzzina, una connazionale nigeriana di 24 anni.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Paolo Cappelli della Dda di Torino, hanno consentito ai militari agli ordini del Comandante provinciale, tenente colonnello Pierantonio Breda, di trovare quasi un chilo e mezzo di marijuana e di arrestare altri quattro nigeriani. La droga era nell'appartamento di corso Casale dove la donna veniva costretta a prostituirsi.

"Non c'era animismo, nemmeno riti per soggiogare la vittima, solo minacce, cattiveria e botte", spiega il comandante Breda.