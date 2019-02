Dionisio, ultimo anno al Lovers Festival

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Con l'edizione 2019, in programma dal 24 al 28 aprile, Irene Dionisio conclude il suo mandato di direttore di Lovers Film Festival, il più antico festival sui temi lgbtqi d'Europa.

Il Museo del Cinema ha avviato la procedura per la selezione del nuovo direttore che dovrà sostituirla affidando il compito ad una commissione composta da Giaime Alonge, Alessandro Battaglia, Ricke Merighi, Roberto Piana e Bruna Ponti.

Il nome del nuovo direttore sarà annunciato il 28 aprile.

"Ringrazio Dioniso per i suoi tre importanti anni di direzione - dice il presidente del Museo del Cinema, Sergio Toffetti - Il Lovers festival è un punto di riferimento, che il Museo organizza da ben 15 anni. Un ringraziamento va anche a Giovanni Minerba che continua a lavorare per il suo successo".

"Ho lavorato con la massima responsabilità possibile - dice Dionisio - per un Festival così importante, nel solco della sua trentennale tradizione con particolare attenzione al femminile e ai nuovi linguaggi".