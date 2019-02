Carabinieri, Maruccia in visita a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 FEB - Il comandante interregionale dei carabinieri, generale di corpo d'armata Gaetano Maruccia, ha visitato il Comando provinciale di Torino. Ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Francesco Rizzo, nel corso della visita ha incontrato il personale dipendente e dei reparti speciali, i delegati degli organismi di rappresentanza e una delegazione dell'Arma in congedo.

"Tra i principali obiettivi c'è la lotta ai reati che, nonostante siano in diminuzione, continuano a creare allarme sociale: rapine, furti e truffe, spesso consumati nei confronti delle fasce più deboli", ha sottolineato durante l'incontro il generale Maruccia, che il 14 giugno scorso ha assunto il Comando Interregionale Carabinieri Pastrengo, con competenza sull'Italia Nord Occidentale.

"Continueremo ad operare quotidianamente per la cittadinanza e invito tutti a moltiplicare l'impegno, la lealtà e la dedizione - ha aggiunto - l'Arma dei Carabinieri è e continuerà a essere protagonista e risorsa fondamentale per tutta la Nazione".