Riapre il Castello della Mandria

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Il Castello della Mandria, recentemente passato in gestione al Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, riapre al pubblico da venerdì primo marzo, dopo la pausa per il periodo invernale.

Immerso nell'oasi naturale del Parco della Mandria, il Castello, con i suoi Appartamenti Reali, affascina per il suo rapporto con l'ambiente circostante e con la Reggia. Le sale contengono le preziose collezioni commissionate da Vittorio Emanuele II di Savoia e sono state riallestite secondo le documentazioni archivistiche.

Il Castello è aperto da martedì a venerdì, dalle 10 alle 16, e sabato, domenica e festivi, dalle 10 alle 16.30.

Gli Appartamenti Reali del Castello sono visitabile da soli, al prezzo di 8 euro oppure in accoppiata con la Reggia al costo di 20 euro.