Morto Soria, ex patron Grinzane Cavour

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - E' morto a Lanzo Torinese Giuliano Soria, 68 anni. Dal 2016 l'ex patron del premio Grinzane Cavour scontava i domiciliari in una clinica, dove le sue condizioni nelle scorse ore si sono aggravate. Era stato condannato in via definitiva a sei anni, otto mesi e 17 giorni per uso illecito di contributi pubblici e maltrattamenti a un giovane domestico straniero. Era stato quest'ultimo, denunciando le violenze subite, a far scattare l'inchiesta che travolse il premio letterario.