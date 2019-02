Juventus: Pjanic anticipa ripresa lavoro

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Miralem Pjanic anticipa la ripresa degli allenamenti della Juventus, fissata per domani. Il centrocampista bosniaco ha annunciato con una 'storia' pubblicata su Instagram il suo ritorno alla Continassa. Pjanic, reduce da una forte influenza che ne ha condizionato le prestazioni in Champions contro l'Atletico Madrid e nello sprazzo di partita giocato in campionato a Bologna, spera di rientrare nel big match di domenica sera a Napoli.