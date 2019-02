Filarmonica Regio alla Nuvola Lavazza

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - La grande musica classica approda alla Nuvola Lavazza. I nuovi spazi della Centrale ospitano, giovedì 28 febbraio, la Filarmonica del Teatro Regio diretta per l'occasione dal maestro Nuno Coelho e con la partecipazione della violinista Veronika Eberle. Di Mendelssonhn, Dvorak e Beethoven le musiche di una serata descritta da Giuseppe Lavazza, presidente della Filarmonica Teatro Regio Torino, come "un evento unico" e "di grande valore internazionale".

"Per una città che presenta già un'offerta musicale straordinaria, la Filarmonica è una realtà che, nell'interesse di tutti, deve continuare a crescere anche grazie all'appoggio dei privati - afferma Giuseppe Lavazza -. Questi eventi confermano la vocazione di Nuvola di contribuire a valorizzare l'arte in tutte le sue espressioni, ribadendo al contempo l'importanza del legame col tessuto culturale di Torino, affinché questi spazi possano essere vissuti dall'intera cittadinanza in misura sempre maggiore".