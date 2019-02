Febbraio chiude con 25 gradi

(ANSA) - TORINO, 26 FEB - Il mese di febbraio finisce senza piogge e nevicate e con temperature sopra la norma, dopo un gennaio con una media di soli 10 mm di acqua, -84% rispetto alla serie storica. Oggi la rete Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato un picco di 24.7 gradi a Vignale Monferrato (Alessandria), mentre nel centro di Torino è stata 20.1. La situazione meteo non dovrebbe cambiare fino all'inizio della prossima settimana quando - prevede Smi (Società Meteorologica Italiana) ci potrebbe essere il ritorno di qualche pioggia e un abbassamento delle temperature.

Il report di Arpa su gennaio evidenzia un deficit di precipitazioni di 50,2 millimetri e 0.4 gradi in più di media, ma l'anomalia delle massime è stata di +1.4 gradi.