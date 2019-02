F1 e elettrico,Parco Valentino'fa pieno'

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Dalla Formula 1 alle auto elettriche passando per le novità a quattro ruote e manifestazioni di ogni tipo all'insegna dei motori di oggi e di ieri. Comincia a prendere forma la quinta edizione dell'evento automotive più importante in Italia al Parco Valentino, in scena a Torino dal 19 al 23 giugno e per il quale sono attesi oltre 600.000 visitatori. Confermati i criteri vincenti del format che ha rivoluzionato il concetto di Salone dell'Auto: l'ingresso gratuito al pubblico, l'orario prolungato fino alle 24 e l'esposizione all'aperto di novità e anteprime delle case automobilistiche, lungo i viali di quello che fu il circuito del Gran Premio del Valentino in cui corsero piloti leggendari come Ascari, Nuvolari, Villoresi, Fangio. Nuovo Focus Auto Elettriche e ibride plug-in e approfondimenti guida assistita e guida autonoma. Cuore dell'entusiasmo e dell'emozione sarà l'altra grande, il circuito cittadino studiato e creato all'interno del centro storico