Ucciso in riva al Po, domani l'autopsia

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Verrà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Stefano Leo, il 34enne ucciso sabato scorso a Torino, in pieno centro, con una coltellata alla gola. L'esame medico legale, disposto dal pm Ciro Santoriello che coordina le indagini, farà chiarezza sull'arma utilizzata per il delitto e sul modo nel quale è avvenuta l'aggressione. L'uomo è stato aggredito in lungo Po Machiavelli, intorno alle 11 del mattino, mentre, a piedi, stava andando a lavorare in un negozio di via Roma. E' riuscito a salire la scalinata che collega la zona dei Murazzi sul Po a corso San Maurizio, ma, arrivato all'altezza di via Napione, si è accasciato a terra.

I carabinieri del nucleo investigativo di Torino, che indagano sulla vicenda, hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza del quartiere e del centro e hanno sentito alcuni testimoni, i familiari e il coinquilino della vittima.