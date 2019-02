Sottodiciotto, tema è l'iperconnessione

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Per il ventennale il 'Sottodiciotto Film Festival & Campus', dedicato al cinema per i più giovani, in programma dal 15 al 22 marzo, si propone anche come laboratorio per entrare dentro il tema più forte dell'era contemporanea, l'autorappresentazione legata all'iperconnessione. Lo racconta il titolo 'Me, Myself(ie) And I', voluto dal direttore Stefano Della Casa e dalla direttrice dell'Aiace di Torino Giulia Carluccio che oggi hanno presentato il ricco programma, presenti l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi e l'assessora all'Istruzione della Città, Antonietta Di Martino.

Molti gli incontri, i concerti, le feste e ovviamente i film, come quelli di apertura e chiusura, 'Dafne', di Federico Bondi, storia di una donna con sindrome di Down che perde la madre, e 'Selfie' di Agostino Ferrente, composto di selfie di due ragazzi del rione Traiano di Napoli. Oltre ad una mostra all'Accademia Albertina e una rassegna di film d'animazione.