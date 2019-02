Lavoratori Gtt distribuiscono bugie

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - "Avete promesso delle cose e non le avete mantenute, ecco le bugie di Chiara. Venite a mangiare le nostre perché delle vostre ne abbiamo ascoltate fin troppe".

Così, offrendo il dolce tipico del Carnevale, i dipendenti della Direzione Parcheggi Gtt stanno manifestando davanti al municipio nel giorno di sciopero indetto dalla Faisa Cisal contro gli "accordi non rispettati". "Anzi - dice Cristiano Lavista del sindacato di categoria - gli accordi sono stati rispettati solo dai lavoratori ma senza avere in cambio quello che era previsto. C'era un progetto - spiega - avviato dalla giunta nel 2012 e poi rivisto nel 2016 dalla nuova amministrazione, che prevedeva alcune attività in più da parte nostra in cambio di un riconoscimento parametrale, ossia retributivo e della professionalità. Un accordo - accusano i lavoratori - che continua a non essere rispettato".