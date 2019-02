Intesa Sanpaolo,ciclo letture su Calvino

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Dopo Natalia Ginzburg (2016), Primo Levi (2017) e Fruttero & Lucentini (2018) è Italo Calvino il protagonista del ciclo di letture 2019 promosso da Intesa Sanpaolo, che avrà luogo presso l'Auditorium del Grattacielo, sede della Banca a Torino. Titolo del nuovo ciclo, dedicato come i precedenti a un autore fortemente legato a Torino, è 'Italo Calvino, tutto in un punto'. Curato da Giulia Cogoli, è parte di un ampio programma di attività culturali realizzate da Intesa Sanpaolo presso il Grattacielo, che includono lezioni di storia, conferenze su grandi temi del mondo, eventi, mostre.

Tre gli appuntamenti a marzo, il mercoledì, ore 21, con la partecipazione di Filippo Timi (6 marzo), Peppe Servillo (13 marzo) e Sonia Bergamasco (20 marzo). Introduce le serate Domenico Scarpa. L'ingresso è gratuito previa prenotazione sul sito www.grattacielointesasanpaolo.com/news dal 27 febbraio (solo per la prima serata). Per la prima volta sarà possibile seguire la diretta streaming collegandosi allo stesso indirizzo.