Esultanza Simeone,Uefa apre procedimento

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, per l'esultanza al primo dei due gol segnati dalla sua squadra alla Juve nell'andata degli ottavi di Champions. Simeone, sull'1-0 di Gimenez, si era rivolto alla tribuna dello stadio portandosi le mani all'inguine e aveva poi spiegato di aver voluto ribadire "che abbiamo i coglioni". Il caso Simeone sarà esaminato in una data ancora da confermare.

Sotto accusa è però finito, secondo l'Uefa, anche Massimiliano Allegri: per il tecnico della Juve è stato aperto un procedimento per "ritardo nel calcio d'inizio". Contestato lo stesso articolo di Simeone, l'11.2 che riguarda "i principi di condotta etica, lealtà, integrità e sportività".