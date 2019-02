Chiarlo investe,comprati 10 ettari Nizza

(ANSA) - TORINO, 25 FEB - Si allarga il patrimonio viticolo della famiglia Michele Chiarlo - nome noto in tutto il mondo per il Barolo - che ha acquisito altri 10 ettari all'interno dell'areale Nizza, la nuova docg piemontese: 2.5 nel comune di Castelnuovo Calcea (Asti), nel cru Montemaretto, 7,5 a Mombercelli (Asti), nel cru Moncucco Cavino.

In questo modo la cantina guidata da Michele Chiarlo e dai figli Stefano e Alberto raddoppia il vigneto Nizza, già forte dei 10 ettari nella storica tenuta La Court a Castelnuovo Calcea. "E' nostra intenzione - spiega Stefano Chiarlo - , se si presenteranno le giuste occasioni, continuare a investire nei grandi territori piemontesi, perché da sempre la vocazione della nostra famiglia è di vinificare nelle più prestigiose denominazioni del Piemonte". Gli investimenti nel vigneto 'Nizza' "sono una prova concreta delle grandi potenzialità di questa nuova docg", sottolinea Michele Chiarlo, che è stato primo presidente dell'associazione del Nizza.