Tav: Giachino, referendum il 26/5

(ANSA) - TORINO, 24 FEB - Tenere il referendum sul Tav Torino-Lione insieme alle elezioni regionali ed europee: è la proposta di Mino Giachino, di Sì Tav - Sì Lavoro.

"Premesso che la giunta regionale del Piemonte negli anni scorsi ha dormito sogni di gloria non dandosi lo strumento che si sono date altre Regioni - afferma - per non fare pasticci e per non buttare via molti soldi, si stampi una scheda con un 'Sì' o un 'No' al Tav da aggiungere a quelle per le regionali e le europee del 26 Maggio". "Si perderebbe forse un mese - osserva Giachino - ma almeno non butteremo via dei soldi e avremmo tutte le garanzie di seggi regolari e di scrutatori validi".