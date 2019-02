'Faccetta nera' su pista pattinaggio

(ANSA) - CUNEO, 24 FEB - Le note di 'Faccetta nera' e di un'altra celebre canzone dell'epoca irradiate dagli impianti di filodiffusione di una pista di pattinaggio su ghiaccio: è successo a Limone Piemonte, località turistica fra le montagne del Cuneese. A riferire l'accaduto è stato l'Osservatorio democratico sulle nuove destre, che in una nota afferma di avere raccolto "la segnalazione di una lettrice".

"Da anni - scrive l'associazione - monitoriamo fatti simili e rivendichiamo la necessità dell'applicazione delle leggi vigenti in materia di reato apologetico e la conseguente ed immediata messa fuori legge di tutti i gruppi neofascisti e neonazisti.

Episodi simili non possono far altro che ribadire quanto queste disposizioni siano importanti, oggi più che mai".

"Amareggiato e arrabbiato". Così si definisce Angelo Fruttero, sindaco di Limone Piemonte (Cuneo), in merito al caso dei canti di epoca fascista - tra cui la celebre 'Faccetta Nera' - irradiati nella una pista di pattinaggio su ghiaccio cittadina. "La nostra - dice - è una località di 1.500 abitanti, ci conosciamo tutti e non abbiamo estremismi né di destra né di sinistra. Non c'è nemmeno una sede di partito. Siamo montanari, viviamo sul turismo e facciamo di tutto per accogliere la gente meglio che possiamo. Però poi succede che un giorno arrivi una persona che compia un gesto irresponsabile e finiamo sui giornali per questo". L'impianto è del Comune ma è affidato in gestione a una società esterna. Secondo quanto è stato ricostruito, a diffondere le canzoni è stato un addetto che ha utilizzato un suo cd. "L'autore del gesto - dice Fruttero - non è un dipendente comunale e, da quel che mi risulta, non è nemmeno del paese. So che sull'episodio stanno raccogliendo informazioni i carabinieri della stazione di Limone. Se è stato commesso un reato, sicuramente prenderanno i provvedimenti necessari". "Quando me l'hanno raccontata - ha ancora affermato il sindaco - non ci volevo credere. Sono brutte giornate, ma sono certo che chi conosce i limonesi capirà che Limone non c'entra nulla. Ora vogliamo voltare pagina". (ANSA)