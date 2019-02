Torino: uomo ucciso in strada, è stato accoltellato

Un uomo è stato ucciso in strada oggi a Torino. Secondo le prime informazioni è stato accoltellato. Stando al racconto di alcuni testimoni, la vittima è sbucata in corso San Maurizio, nei pressi del lungo Po dei Murazzi, e ha tentato di fermare una macchina all'angolo con via Napione; poi è stata vista accasciarsi a terra.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini con il comandante provinciale, colonnello Francesco Rizzo, e la polizia municipale, che ha bloccato il traffico per consentire gli accertamenti.

E' un italiano di 34 anni l'uomo ucciso oggi in strada a Torino. È stato aggredito sul lungo Po dei Murazzi e accoltellato alla gola il 34enne ucciso oggi a Torino. È quanto emerge dai primi accertamenti degli investigatori. L'uomo ha raggiunto a piedi corso San Maurizio, dove ha tentato di fermare le automobili in transito, e si è accasciato all'altezza di via Napione. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ora stanno individuando tutte le telecamere di sorveglianza presenti nella zona per esaminare i filmati. (ANSA).