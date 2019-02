Tav, 50 cittadini italiani in Francia

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Cinquanta cittadini italiani hanno visitato oggi il cantiere delle Tav Torino-Lione a Saint-Martin-La-Porte, in Francia. L'iniziativa, organizzata dall'associazione torinese Osservatorio21, ha dato l'opportunità ai partecipanti di salire sulla fresa 'Federica' che sta scavando l'ultima opera di preparazione al maxi-tunnel ma già nell'asse e del diametro di una delle due canne della galleria da 57,5 km, la parte principale della tratta transnazionale della Tav.

Nella galleria visitata oggi, se la nuova ferrovia Torino-Lione verrà realizzata, viaggeranno i treni in direzione dell'Italia.

I posti disponibili erano finiti in poche ore dall'apertura delle iscrizioni online. Muniti di caschetti, gilet e stivaloni, i visitatori hanno assistito ai lavori in corso. All'uscita dal cantiere hanno scattato una foto di gruppo sventolando le bandiere europee.