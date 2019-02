Toro stende Atalanta e vede l'Europa

l Torino ha finalmente agganciato la zona Europa League battendo 2-0 nello scontro diretto l'Atalanta. Terzo gol stagionale di Izzo, raddoppio di Iago Falque, al 6/o centro in 7 partite contro i bergamaschi. Ha debuttato in serie A, nel recupero del secondo tempo, Millico, bomber della Primavera granata. Il Torino, che non subisce gol da 467', ha raggiunto l'Atalanta in classifica, a quota 38 punti.