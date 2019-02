Caffè Giuliano lancia capsula 100% green

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Una capsula di caffè completamente compostabile perché - grazie a un sistema di chiusura autoprotetta - non necessita di involucri o imballaggi. E' 'Trillo', la novità green adottata da un'azienda del Canavese, la Giuliano Caffè di Caluso (Torino). L'unico materiale da riciclare è l'astuccio in carta contenitore collettivo delle capsule. Giuliano Caffè e' nata nel 1950 e ha esteso i suoi mercati di vendita non solo in Europa, ma anche in Qatar e negli Emirati Arabi.