Allegri, in campo serve educazione

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - "Ci vuole più rispetto ed educazione in generale. Non è un'osservazione rivolta a Leo, vale per tutti". Così Massimiliano Allegri a proposito del comportamento di Bonucci nel gol del raddoppio dell'Atletico, che ha sollevato molte critiche con l'accusa di avere simulato un fallo subito. "Leo - ha premesso il tecnico bianconero - sta facendo ottimo campionato, se dobbiamo cominciare a dare giudizi su tutte queste mode, su quello che fa un gesto, l'altro che ne fa un altro... Si deve fare un passo indietro tutti, spero che piano piano si torni ad avere un rispetto generale, pensando soprattutto a chi deve crescere. I comportamenti sul campo - ha aggiunto Allegri - si ripercuotono all'esterno: se li vede un bambino di 8 anni crede poi che siano normali".