Torino Wine Week a Palazzo Carignano

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Salone del Vino negli spazi aulici di Palazzo Carignano, sede del primo Parlamento italiano. Nel weekend del 23 e 24 febbraio verrà allestito uno spazio con 30 produttori e un'area food per il gran finale della Torino Wine Week. L'ingresso è gratuito, il costo del token per le degustazioni parte da 1 euro; l'orario di apertura sabato dalle 11 all'1 di notte, domenica dalle 11 alle 22. Saranno in degustazione non solo vini doc e docg del Piemonte, ma anche di altre regioni italiane.