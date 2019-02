Madama Reale vince contest I Savoia

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - È 'Madama Reale' il miglior progetto del contest I Savoia - La Serie. Alle autrici francesi Laura Piani e Tara Mulhalland - premiate a Palazzo Madama - vanno 50.000 euro per sviluppare il concept di serie che vede la madama reale Maria Giovanna al centro della vicenda. La società di produzione francese Les Films D'Ici e la piemontese Lume acquistano i diritti per lo sviluppo della Serie. "Sarà presentato ai grandi broadcaster entro l'anno. Il costo stimato è di oltre 10 milioni di euro", spiega Paolo Tenna, ad di Fip.

Nel 2020 potrebbero iniziare le riprese.

Al bando, lanciato da Film Commission Torino Piemonte, Fip e Regione Piemonte, hanno risposto 247 autori che hanno presentato 150 concept di serie, il 10% stranieri. "È importante valorizzare il patrimonio regionale legato alla dinastia dei Savoia. Ci sono nostri beni culturali e alcune regge come Agliè e Racconigi che potrebbero essere trattate meglio", afferma l'assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi.