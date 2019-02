Il Tfn proscioglie Cairo, non Corvino

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Urbano Cairo prosciolto, due mesi e 20 giorni di inibizione al dg della Fiorentina, Pantaleo Corvino: sono le decisioni della sezione disciplinare del Tribunale nazionale della Federcalcio. Cairo, dopo il derby del 15 dicembre dell'anno scorso, era stato deferito per delle considerazioni sulla presunta sudditanza psicologica degli arbitri. Nelle dichiarazioni del presidente del club piemontese, secondo il Tfn, non ci fu alcun elemento considerato lesivo della reputazione arbitrale. Il tribunale ha invece condannato Pantaleo Corvino, con una squalifica di due mesi e 20 giorni più un'ammenda di 3 mila euro; ammenda di 14 mila euro per la società viola, che ha patteggiato. Corvino era stato deferito "in quanto, eludendo il vincolo di giustizia, presentava una denuncia-querela nei confronti di altro tesserato Figc e ciò in assenza di formale autorizzazione da parte del Consiglio federale; e per avere rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva".