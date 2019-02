Simeone,gol Morata? speravo Var aiutasse

(ANSA) - MADRID, 20 FEB - "Il gol di Morata? Speravo che il Var aiutasse.. Ma non Non credo nella giustizia nel calcio, è la forza che determina i risultati. Io confido nel Var, ma se qualcuno crede che una persona di 187 centimetri (come Chiellini n.d.r.) possa cadere così in un'azione di gioco, contento lui...".

Nel dopo partita di Atletico Madrid-Juventus, Diego Simeone dice la sua anche sulla rete annullata tramite Var all'ex bianconero Morata, per una spinta a Chiellini.

Poi ancora una battuta sull'esultanza dopo il primo gol dei suoi. "Non è un gesto bellissimo - ammette Simeone -, però me lo sentivo, era una partita sofferta con episodi difficili. Diego Costa ha fatto una grande partita, ho mostrato semplicemente quello che ho sentito, comunque chiedo scusa. Ma serviva coraggio per mettere Costa e Koke che non giocavano da un mese".