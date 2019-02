Chiamparino, M5S-Lega pregiudicano Tav

(ANSA) - TORINO, 21 FEB - Con il voto che ha approvato la mozione di maggioranza sulla Torino-Lione, oggi alla Camera, "Lega e 5Stelle, pregiudicano sempre più seriamente la Tav. Il blocco dei lavori salva il governo e mette in un angolo il Piemonte, che vuole crescere e non essere vittima delle pantomime elettorali della maggioranza". E' il commento di Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte.

"I palazzi della politica non sono tutti uguali - ha proseguito Chiamparino - Siamo a fianco delle forze economiche e sociali, della società civile che protestano contro questa decisione. Dal canto mio, se il blocco dei lavori permarrà, chiederò al Consiglio regionale di indire una consultazione popolare sulla TAV in modo che i piemontesi possano pronunciarsi liberamente".