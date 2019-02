World Press Photo, Gualazzini finalista

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - L'italiano Marco Gualazzini è, con Mohammed Badra, Chris McGrath, John Moore e Brent Stirton, finalista al World Press Photo 2018. Per selezionarli, i giudici hanno esaminato 78.801 fotografie di 4.738 fotografi da 129 Paesi. L'anno scorso il premio è stato vinto da Ronaldo Schemidt: aveva immortalato un ragazzo in fiamme durante le proteste contro il governo di Maduro.

L'esposizione internazionale World Press Photo tornerà a Torino quest'anno. Sarà la terza volta, la seconda all'interno dell'ex Borsa Valori di via San Francesco da Paola.

L'Associazione Cime - Culture e Identità Mediterranea rinnova infatti la collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, proprietaria dell'immobile.

Il taglio del nastro sarà il 28 settembre e l'esposizione, visto il crescente successo, sarà allestita fino al 17 novembre.

Come per l'anno scorso, le foto saranno accompagnate da un fitto calendario di conferenze e incontri, in collaborazione con istituzioni e realtà locali, per un vero festival sull'attualità.