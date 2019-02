Ferrero: fatturato 10,7 mld (+2,1%)

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Sono aumentate del 3,5% (6,8% a tassi costanti) le vendite del Gruppo Ferrero, che ha approvato il bilancio consolidato al 31 agosto 2018 con un fatturato di 10,7 miliardi di euro (+2,1% rispetto all'anno precedente).

Germania, Francia, Italia, Polonia, Uk e Usa i mercati trainanti per il colosso della Nutella, prodotto quest'ultimo che ha maggiormente contribuito al fatturato con Ferrero Rocher, Kinder Joy, Kinder Bueno e Kinder Cioccolato.

Costituito da 94 società consolidate a livello mondiale e 25 stabilimenti produttivi, il Gruppo di Alba (Cuneo) è presente coi suoi prodotti in oltre 170 Paesi. Gli investimenti sostenuti nello sviluppo tecnologico hanno raggiunto i 673 milioni di euro, di cui 596 milioni in immobili, impianti e macchinari i Italia, Germania, Canada, Polonia e Belgio. Il Gruppo continua a investire anche in Lussemburgo, dove si sta costruendo il nuovo Headquarter.

Quanto all'organico, i dipendenti al 31 agosto erano 35.146, oltre 600 in più rispetto all'anno precedente.