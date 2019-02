Compagnia di San Paolo,14 mln per Genova

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - La Compagnia di San Paolo ha siglato un accordo con il Comune di Genova e prevede quasi 14 milioni di fondi per la città tra il 2019 e il 2020, per azioni a sostegno di attività culturali e l'attrazione turistica da una parte, e dall'altra nel lavoro, le marginalità sociali e le emergenze. L'intervento della fondazione torinese avviene nell'ambito di un nuovo accordo siglato dal presidente dell'ente Francesco Profumo e il sindaco di Genova Marco Bucci.

Tra i vari interventi previsti, ha raccontato il segretario generale della Compagnia Alberto Anfossi, alcuni dei più 'simbolici' riguardano l'Albergo dei Poveri (in cofinanziamento con l'Università), e 1 milione sull'emergenza Morandi "con un piano di sostegno su tutta l'area e anche l'idea di una casa per il quartiere". Un milione di euro per due anni andrà poi all'iniziativa 'Art+1' - in riferimento al primo articolo della costituzione - per azioni volte al recupero dei cosiddetti "neet", persone non impegnate né nel lavoro né nella formazione.