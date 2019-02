Oro Saiwa, grano da campi entro i 75 km

(ANSA) - ALESSANDRIA, 19 FEB - Solo grano al 100% italiano, proveniente da campi entro i 75 chilometri dallo stabilimento per i biscotti Oro Saiwa classico, marchio del gruppo Mondelez International, prodotti a Capriata d'Orba (Alessandria). La novità è stata illustrata oggi nella fabbrica in località Pedaggera dove nascono gli Oro Saiwa e numerosi altri prodotti della multinazionale, proprietaria dal 2007 del marchio di origini genovesi nato oltre 60 anni fa.

Il grano proviene da appezzamenti nelle province di Alessandria, Asti, Pavia, Torino e Cuneo, attraverso una filiera che coinvolge 173 aziende agricole, 12 cooperative, 2 molini e un totale di quasi 2.940 ettari seminati per una produzione complessiva di 14.400 tonnellate di grano. "Questo nuovo biscotto - ha sottolineato Silvia Bagliani, direttore generale Snack di Mondelez Italia - dimostra il nostro impegno di rispondere in maniera efficace alle richieste di un mercato sempre più sensibile alla qualità dell'offerta, delle materie prime e all'attenzione all'ambiente".