Juve: Pjanic, vogliamo tornare a Madrid

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - "La Juve favorita per vincere la Champions? Noi ci sentiamo forti, è diverso. Di favorite ce ne sono tante, perché in questa competizione sono in corsa grandi squadre e molti campioni. Ma noi vogliamo tornare a Madrid".

Così Miralem Pjanic, alla vigilia di Atletico-Juventus, l'ottavo di Champions che si giocherà nello stesso stadio, il Wanda Metropolitano, scelto dall'Uefa per la finale del primo giugno.