Amianto, al via controlli su lavoratori

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Sarà operativo a partire da marzo il gruppo di lavoro composto da personale del Centro Sanitario Amianto, delle Università, degli Spresal e della Città della Salute di Torino che avrà il compito di aggiornare il registro dei lavoratori ex esposti all'amianto, completandolo con l'utilizzo e la verifica di nuove fonti. Lo ha annunciato oggi in Consiglio regionale l'assessore alla Sanità, Antonio Saitta, rispondendo a una interrogazione dell'azzurro Francesco Graglia.

"Sono passati 27 anni - ha sottolineato Graglia - dalla legge nazionale che ha vietato l'amianto e un anno dall'individuazione delle azioni che le Regioni devono mettere in atto per il controllo sanitario dei lavoratori vi sono stati esposti".

"I dati per l'aggiornamento dell'elenco - ha spiegato Saitta - verranno richiesti a tutte le industrie note per aver operato nel settore della trasformazione dell'amianto o per aver usato grandi quantità di materiali contenenti amianto.