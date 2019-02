Titolare fa esplodere auto ex dipendente

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Quel contenzioso con l'ex dipendente non gli andava proprio giù. Per questo motivo il titolare di un bar ha pensato bene di piazzare sotto la sua auto dell'esplosivo, in corso Cadore a Torino, e di farla saltare per aria. L'uomo, un 75enne, è stato però immortalato nell''impresa' e, quindi, rintracciato dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia che lo hanno denunciato.

Per gli inquirenti si tratterebbe di un gesto intimidatorio, eseguito dopo che la vittima aveva impugnato il licenziamento.

All'interno del bar, sono stati sequestrati numerosi fuochi d'artificio e materiale esplosivo pericoloso.