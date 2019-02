P.za San Carlo, no riunione processi

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Non saranno riunificati, almeno per il momento, i due procedimenti sui fatti di Piazza San Carlo. Lo ha deciso il gup Maria Francesca Abenavoli alla ripresa dell'udienza preliminare. Il primo riguarda i rapinatori che il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxischermo della finale Champions si servirono di spray al peperoncino per scatenare il panico. Il secondo, a carico della sindaca Appendino e altri 14 imputati, riguarda le carenze organizzative e gestionali. A opporsi alla riunificazione erano state le difese.