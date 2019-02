Il Circolo degli Artisti compie 170 anni

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Il Circolo degli Artisti di Torino compie 170 anni. Il libro di Claudia Ghiraldello ricostruisce, attraverso una ricerca nell'Archivio storico del circolo, la sua attività e si sofferma, in particolare, su 5 artisti: Leonardo Bistolfi, Giacomo Grosso, Giuseppe Bozzalla, Paolo Giovanni Crida e Nicola Arduino. Un lavoro inedito non solo per quanto riguarda la messe di dati rintracciati, ma anche dal punto di vista del repertorio iconografico.

Ghiraldello presenterà il volume sabato, alle 17, con un altro suo libro dedicato alla pittrice Rosetta Vercellotti, che ha esposto in varie mostre personali e collettive in Italia ed all'estero e proprio al Circolo degli Artisti ha presentato nel 2016 i suoi lavori. Il contenuto dei due volumi, editi da Il Pennino di Torino sarà illustrato, al Circolo degli Artisti, in corso San Maurizio 6, dall'autrice con Rosetta Vercellotti e Dino Aloi, editore Il Pennino.