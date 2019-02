Genitori Renzi arrestati: ex premier annulla impegni

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - E' stata annullata la presentazione, al Circolo della Stampa di Torino, di 'Un'altra strada. Idee per l'Italia di domani'. L'ex premier Matteo Renzi avrebbe dovuto presentare il suo volume, edito da Marsilio, in un incontro in programma questa sera alle 21. A comunicare ai giornalisti l'annullamento dell'incontro, dopo che si è diffusa la notizia degli arresti domiciliari dei genitori, sono stati gli organizzatori. Secondo quanto trapelato, l'ex premier avrebbe appreso dell'arresto quando si trovava già alle porte di Torino e avrebbe quindi deciso di fare marcia indietro.

In sala, per assistere alla presentazione di Renzi, c'erano diversi esponenti locali del Pd, tra cui l'ex segretario regionale del partito e attuale parlamentare Davide Gariglio.

"Siamo dispiaciuti e umanamente vicini a Matteo e alla sua famiglia - commenta all'ANSA Gariglio - speriamo che quando accaduto si chiarisca presto".(ANSA).