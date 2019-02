Egri compie 93 anni, omaggio Rai Teche

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "Tutto è incominciato qui", negli studi Rai di Torino. A parlare è Susanna Egri, ballerina e coreografa alla quale Rai Teche - Mediateca Dino Villani e Associazioni Piemonte Movie dedicano una serata omaggio per il suo 93/o compleanno. Il 22 febbraio, al Cinema Massimo di Torino, sarà proiettato un video col materiale dell'Archivio Rai Teche che ne ripercorre la carriera; la Egri riceverà anche un riconoscimento della Città.

A seguire un'intervista-dialogo con Bruno Gambarotta, la proiezione del corto Lezione e del film Tv Il Grande Torino, omaggio alla squadra del padre della Egri, l'allenatore Ernst Erbstein, che in un piccolo cameo interpreta l'insegnante di danza di sé stessa bambina.

Per festeggiare il compleanno della Egri, alla Mediateca Rai oggi viene proiettato il film La Locandiera, con coreografie della Egri, "una delle grandi donne che han fatto la storia di questa azienda - dice il direttore di Rai Teche Maria Pia Ammirati - con la quale è iniziata la sperimentazione della tv".