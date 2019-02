Champions: Alex Sandro, Juve per vincere

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "L'Atletico è abituato a queste partite, sono difficili da contenere. Sarà una grande partita per chi giocherà e per chi la guarderà". Così Alex Sandro sull'imminente gara di Madrid, andata degli ottavi di finale per la Juventus. "Anche se avessimo trovato un'altra squadra sarebbe stata comunque difficile - sostiene il brasiliano ai microfoni di Sky -. Hanno grandi giocatori, un ottimo gioco in attacco e in difesa, non possiamo concentrarci solo sui loro attaccanti.

La Juve entra sempre in campo per vincere e anche l'Atletico lo fa".