Ancelotti: "Ci è mancato solo il gol"

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - "Sono dispiaciuto per il risultato, ma non certo deluso dal gioco espresso dalla squadra. Stasera ci è mancato solo il gol, come ci era mancato contro la Fiorentina, a Firenze. Se la squadra gioca così, allora non posso dire che non ci sia stata cattiveria. Abbiamo tirato 20 volte in porta e questo la dice lunga". Così Carlo Ancelotti commenta, a Sky Sport, lo 0-0 fra Napoli e Torino. L'allenatore della squadra partenopea si arrabbia se gli fanno notare che la 'sua' squadra non gioca bene. "Sfido chiunque a dire che il Napoli non sta giocando bene. Ci è mancato solo il gol. Siamo nella terra di mezzo della classifica? Non direi proprio, siamo messi bene e il gioco di stasera lo conferma", aggiunge Ancelotti.